Napoli, il regalo dei tifosi per Lorenzo Insigne: e il capitano azzurro si commuove Il regalo dei tifosi per Lorenzo Insigne. La targa e l'omaggio del collettivo Ultras 1972 della Curva B. L'iniziativa a la Loggetta Calcio Napoli 13 Maggio 2022

Emozione e commozione alla Loggetta per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha ricevuto una targa da un gruppo di tifosi del collettivo Ultras 1972 della Curva B. La prossima sarà l’ultima partita in casa di Insigne con la maglia azzurra.

Il regalo dei tifosi per Lorenzo Insigne

“Lorenzo, lo meriti per quello che hai dato, noi siamo tristi ma rispettiamo la tua scelta. Abbiamo fatto un gesto d’amore perché hai sempre onorato la maglia“, queste le parole del capo tifoso che ha poi donato il regalo al capitano.

Le parole di Insigne

“Vi ringrazio tutti, anche se vado via qui sarà sempre casa mia, appena avrò tempo tornerò a Napoli. Non vi nascondo che piango da tre giorni, ogni volta che passo fuori allo stadio mi emoziono, è stata casa mia per dieci anni e spero che lo sarà ancora. Sono contento di festeggiare insieme a voi domenica, spero che andrà tutto bene, porterò sempre il Napoli nel cuore e tiferò sempre per il Napoli“.