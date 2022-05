0 Facebook Lorenzo Insigne dice addio ai napoletani alla festa: “Con il cuore io sarò sempre con voi” Spettacolo 12 Maggio 2022 10:57 Di redazione 2'

Manca davvero poco all’addio definitivo di Lorenzo Insigne al Napoli. Il calciatore azzurro, ospite al concerto di Rocco Hunt al Palapartenope di Napoli, è salito sul palco per salutare i tifosi presenti all’evento.

Lorenzo Insigne l’addio ai napoletani la concerto di Rocco Hunt

Parole commoventi quelle di colui che è stato un simbolo del club azzurro oltre che il capitano: “Come ben sapete manca poco ma resterete sempre nel mio cuore”. Anche Rocco Hunt ha colto l’occasione per celebrare l’idolo e amico: “La storia non si cancella, un lungo applauso per Lorenzo Insigne”.

E manca pochissimo all’addio di Insigne che dal primo luglio sarà ufficialmente calciatore del Toronto. Domenica giocherà per l’ultima volta con la maglia del Napoli in casa mentre l’addio definitivo avverrà la prossima domenica con il match in trasferta contro La Spezia. Un addio che probabilmente sarà festeggiato con compagni di squadra e super ospiti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’evento si terrà il prossimo 18 maggio in un locale nel Napoletano.

Lorenzo Insigne ha iniziato la sua carriera a Napoli nel 2004 quando per la prima il ragazzo originario di Frattamaggiore indossò la maglia azzurra. In prima squadra ci finì nel 2009-10 con Mazzarri. Due anni in prestito e poi il ritorno nel 2012 con Sarri. Con la maglia numero ha segnato ben 121 gol in 432 presenze. Insomma ha fatto parte della storia del club azzurro e sicuramente i tifosi non lo dimenticheranno mai.