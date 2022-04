0 Facebook Napoli, picchiano 24enne fuori ad un locale di Coroglio: trauma cranico per il giovane Cronaca 26 Aprile 2022 10:37 Di Carmine Ubertone 1'

Non si ferma l’escalation criminale tra le strade della movida napoletana. Vere e proprie risse che coinvolgono giovanissimi. L’ultimo episodio in ordine cronologico è accaduto a Coroglio, zona a pochi passi dal quartiere di Posillipo, a Napoli. A pagarne le spese un giovane di 24 anni.

Aggredito 24enne a Coroglio

Un ragazzo di 24 anni, davanti ad una delle tante discoteche situate a Coroglio, è stato aggredito da un gruppo di giovani che gli hanno spaccato la faccia, La vittima è stata trasportata immediatamente all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, nella notte, con un trauma cranico. Il 24 enne si è presentato con il volto tumefatto al pronto soccorso.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli. In corso ci sono tutte le verifiche del caso, ma da una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato picchiato davanti ad un locale di via Coroglio. Le motivazioni di tale gesto sono ancora tutte da chiarire. Il 24enne è ancora ricoverato per via del trauma cranico riportato, ma fortunatamente non rischia la vita.