Peter, si è tolto la vita a 16 anni: la pista dei giochi on line dietro la tragedia
15 Maggio 2022

Ci sarebbe una pista dietro la morte di Peter, il 16enne di Avellino morto dopo essersi sparato un colpo di pistola nel giardino di casa. Il giovane di origini russe, adottato dalla famiglia di Gesualdo, si è tolto la vita qualche settimana fa.

Come riporta il Mattino, la Procura di Avellino procede contro ignoti e mantiene aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione o induzione al suicidio. Ma di indaga su un gioco on line.

La pista dell’istigazione legata alla degenerazione di un gioco di ruolo on line. Un’inchiesta che riguarda anche i genitori per capire come sia stato possibile per il ragazzo entrare in possesso dell’arma, detenuta legalmente dalla mamma.