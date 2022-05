0 Facebook Paura fuori scuola, uomo tenta di rapire ragazzina: “Aiuto vuole portarmi via, è un mostro” Cronaca 12 Maggio 2022 12:19 Di redazione 1'

Momenti di paura fuori scuola a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Lo scorso martedì una ragazzina di 14 anni sarebbe stata vittima di un episodio molto brutto. La ragazzina, nel pomeriggio, sarebbe stata avvicinata fuori alla scuola Istituto Siani.

Secondo quanto raccontato, sarebbe stata strattonata da uno sconosciuto che le avrebbe intimato di salire in auto. Un uomo con volto coperto e scalda collo avrebbe tentato dunque di rapirla, Le grida della 14enne hanno allarmato i presenti, ma la studentessa al primo anno dell’istituto Marconi, è dovuta ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso per graffi e Livi.

La notizia è stata segnalata sul gruppo Facebook “Giuglianesi Orgogliosi”. Tra i commenti anche quello della mamma della presunta vittima che ha scritto: “Si tratta di mia figlia purtroppo, e non posso dirvi che macchina aveva perché mia figlia non si ricorda dalla paura che si è presa, dobbiamo fare solo molta attenzione perché questo mostro potrebbe farlo ancora e non immagino nemmeno se riusciva a portarsela…”.