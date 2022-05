0 Facebook Giovane mamma muore tragicamente, Mirella non ce l’ha fatta: lascia un figlioletto Cronaca 12 Maggio 2022 09:19 Di redazione 1'

Non ce l’h fatta Mirella, una giovane mamma di Salerno, morta tragicamente. La donna, è scomparsa dopo una dura battaglia lo scorso 11 maggio.

Era da tempo che lottava con molta dignità contro il male del secolo. Mirella Sacino lascia un figlioletto e il marito.

Per lei tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore scritti sui social. Tra questi: Non ci sono parole!non ci può essere pace! Ogni frase sarebbe superflua. Sei e rimarrai sempre quella sorridente ragazza che riusciva a prendere la vita con leggerezza! Una parola buona per tutti e mai fuoriluogo”, scrive un’utente.

“Una tristezza assoluta, fiato corto e le parole che non escono così come le lacrime che ad un certo punto si fermano perché sono freddate dal dolore di questa notizia che ti strazia il cuore. Amica mia mai avrei voluto che arrivasse questo giorno”, è il post di Ilaria.