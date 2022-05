0 Facebook Tragedia a Milano, scoppia l’incendio in una palazzina: muore anziana di 89 anni Cronaca 11 Maggio 2022 10:49 Di redazione 1'

Un vero e proprio dramma si è consumato nella serata di ieri, 10 maggio, a Milano: un’ anziana donna di 89 anni è deceduta per via di un incendio divampato nella sua abitazione: inutili i soccorsi arrivati sul luogo del tragico accaduto.

Tragedia a Milano, scoppia l’incendio e muore anziana

Una signora anziana di 89 anni è rimasta vittima di un incendio scoppiato nella sua residenza a via Paolo Giovio, a Milano. La donna era da sola in casa: i fumi inalati e le ustioni riportate non le hanno lasciato via di scampo. I soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto.

Indagini in corso

Sono ancora tutte da capire le cause che hanno fatto divampare l’incendio. Il rogo è stato circoscritto solo al primo piano di una palazzina composta di quattro piani. Tutti gli inquilini, più o meno 25 persone, sono stati fatti evacuare dalle loro abitazioni per precauzione e per completare le operazioni dei pompieri.