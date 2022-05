0 Facebook Napoli, spavento sull’Asse Mediano: incidente stradale, si scontrano quattro auto Cronaca 11 Maggio 2022 09:33 Di redazione 2'

Grande spavento sull’Asse Mediano, a Napoli: nella tarda serata di ieri, 10 maggio, un incidente stradale ha coinvolto quattro automobili dopo lo svincolo di Frattamaggiore e pochi metri dell’uscita Afragola-Cardito.

Paura sull’Asse Mediano: incidente stradale tra 4 auto

Fortunatamente, nell’incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di quattro auto – su una delle strade più trafficate del capoluogo partenopeo – non ci sarebbero feriti gravi, ma solo contusi. Per diversi momenti sull’Asse Mediano – come testimoniato dai presenti – ha regnato il caos perché il traffico è andato in tilt: lunghe code fino al ripristino della carreggiata.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello spaventoso incidente. Come riportato da Il Meridiano News, sarebbero rimaste coinvolte una Fiat 500, una Punto, una Panda, ed un quarto veicolo.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di un incidente a catena: dopo lo scontro tra due auto, i conducenti delle altre due vetture non sarebbero riuscite a fermarsi in tempo e avrebbero quindi tamponato le altre due auto.