Milano, incidente mortale sul lavoro: operaio 58enne muore mentre usava tornio Cronaca 29 Aprile 2022

Ancora una tragedia sul lavoro: a Gorgonzola, in provincia di Milano, un uomo di 58 anni è morto mentre usava un tornio all’interno dell’Azienda Elettromeccanica Bonato srl. I soccorsi sono stati avvertiti poco prima delle 11: sul posto sono immediatamente un’automedica e un’ambulanza, ma le condizioni dell’operaio erano disperate.

Muore operaio di 58 anni in Lombardia

Il terribile incidente è avvenuto in via Rosa Luxemburg 5. I soccorritori del 118 hanno mandati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia hanno provato a rianimare l’uomo, ma tutti i tentativi sono stati vani, il 58enne non ce l’ha fatta. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

Indagini in corso

La polizia sta raccogliendo le testimonianze dei colleghi dell’operaio per avere una visione più chiara del terribile incidente. E’ possibile che verrà chiesto al titolare dell’ Azienda Elettromeccanica Bonato srl di visionare tutte le immagini filmate dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività.