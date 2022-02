0 Facebook Paura sull’Asse Mediano, a fuoco un autobus turistico: vigili del fuoco sul posto Cronaca 14 Febbraio 2022 12:36 Di redazione 1'

Momenti di paura si sono vissuti questo lunedì mattina lungo l’Asse Mediano quando un autobus turistico è andato in fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano e i Vigili del Fuoco.

Autobus turistico va a fuoco sull’Asse Mediano

Per fortuna a bordo non c’era nessuno. La vettura, per ragioni che sono ancora da accertare, è andata in fiamme all’altezza del km 5 + 100 da Lago Patria in direzione Giugliano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso.