0 Facebook Matrimonio Francesco Merola: lacrime e festa a La Sonrisa con la dedica al papà Mario Merola Spettacolo 11 Maggio 2022 15:27 Di Fabiana Coppola 1'

Un giorno speciale per Francesco Merola, il figlio del grande Mario Merola, che lo scorso martedì 10 maggio ha sposato la sua Marianna Mercurio. I due si sono conosciuti a teatro e, dopo che l’amore è scoppiato, hanno deciso per un matrimonio in grande stile. La celebrazione è avvenuta presso la chiesa di San Ciro a Portici mentre la festa a La Sonrisa.

I due si sono detti sì davanti a ben 500 invitati tra cui tantissimi personalità del mondo dello spettacolo di Napoli e provincia. Celeb e artisti hanno partecipato e si sono esibiti alle nozze del figlio del re della sceneggiata, tra questi anche Tony Colombo in compagnia della moglie Tina Rispoli. Lo sposo e il neomelodico si sono esibiti sulle note di Cent’anni proprio per ricordare il compianto padre Merola.

Testimoni di nozze d’eccezione per quello che è stato il matrimonio dell’anno sono stati i padroni di casa: Donna Imma Polese e il marito Don Matteo Giordano.