Sangue nella notte ad Alessandria, in Piemonte: un portiere d’albergo che stava per andare in pensione, è stato trovato morto in una pozza di sangue da un passante che lo ha notato riverso a terra davanti alla reception. Sul posto i Carabinieri. A riportare la notizia è Leggo.

Rapina finisce male, ucciso portiere d’albergo di Alessandria

Omicidio nella notte ad Alessandria, il portiere del Londra Hotel, albergo a quattro stelle nei pressi della stazione è stato trovato morto. Secondo le prime informazioni il dipendente è stato ucciso al culmine di una violenta aggressione. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di una rapina finita male.

Un primo sospettato

Sul posto sono arrivati immediatamente gli esperti della scientifica assieme ai carabinieri che hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ci sarebbe già un primo sospettato per l’omicidio del portiere dell’albergo di Alessandria.