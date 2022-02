0 Facebook Paura ai Quartieri Spagnoli, incendio in un appartamento: fiamme visibili dall’esterno Cronaca 25 Febbraio 2022 16:15 Di Sveva Scalvenzi 1'

Momenti di paura questo venerdì pomeriggio poco prima delle 15 ai Quartieri Spagnoli dove è divampato un incendio all’interno di un appartamento in via Santa Maria Ogni Bene. Il rogo sembrerebbe sia scoppiato in un’abitazione del primo piano, il cui balcone affaccia su strada.

Incendio in una casa ai Quartieri Spagnoli

Diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con più mezzi – anche di piccole dimensioni a causa dello spazio limitato per l’intervento – e stanno provvedendo a spegnere il rogo. Non si conoscono le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Secondo quanto riferito dai militari per ora non risulterebbero persone ferite.

Intanto in rete circola il video di un utente che ha ripreso il rogo dalla strada. Come si vede dal filmato, in tanti si sono avvicinati al luogo dell’incendio per comprendere cosa stesse accadendo. Le fiamme, infatti, erano ben visibili dal balcone dell’appartamento. Accertamenti in corso.

Per vedere il video dell’incendio ai Quartieri Spagnoli, clicca qui