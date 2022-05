0 Facebook Torre del Greco, armato di bombola minaccia di far esplodere tutto: nei guai un 35enne Cronaca 5 Maggio 2022 15:41 Di redazione 1'

Grande spavento a Torre del Greco, in provincia di Napoli dove un uomo di 35 anni si è barricato in casa, con tanto di una bombola di Gpl, si è affacciato dalla finestra ed ha minacciato di far saltare tutto in aria.

Torre del Greco, 35enne minaccia di far esplodere tutto

Minuti di panico quelli vissuti nella mattinata di oggi 5 maggio, a Torre del Greco, in via Gabella del Pesce. Un uomo – probabilmente sotto l’effetto di stupefacenti come riferito dai Carabinieri – si è chiuso in casa, poi ha preso una bombola di Gpl, si è affacciato dalla finestra della propria dimora ed ha minacciato di far esplodere tutto.

L’intervento dei Carabinieri

I carabinieri della stazione locale sono immediatamente intervenuti sul posto, in via Gabella del Pesce, a pochi passi dalla zona a ridosso dell’area portuale. Dopo attimi di grande tensione, i militari dell’arma hanno convinto l’uomo di 35 anni ad uscire di casa e affidarsi ai soccorsi che lo hanno poi trasportato all’ospedale Maresca.