0 Facebook La proposta di matrimonio durante lo spettacolo di De Martino, Izzo e Paoloantoni fa il giro del web: il video a ragazza, tra la felicità di tutto il parterre, ha detto 'Sì' Spettacolo 5 Maggio 2022 15:20 Di redazione 1'

La proposta che non ti aspetti. Ieri sera 4 maggio, ad Aprilia, in provincia di Latina, nel corso dello spettacolo messo in scena da Francesco Paolantoni, Stefano De Martino e Biagio Izzo si è consumato un momento molto emozionante.

La proposta di matrimonio

Grande stupore durante lo spettacolo ‘Che coppia noi tre‘ con Francesco Paoloantoni, Stefano De Martino e Biagio Izzo. Una giovane, presa di sorpresa, ha ricevuto dal proprio compagno una proposta di matrimonio tra l’emozione di tutto il pubblico. La ragazza, tra gli applausi di tutto il parterre, ha detto ‘Sì‘ e in sottofondo è partita la classica colonna sonora della marcia nuziale.

Il commento di Francesco Paolantoni

Il comico e attore Francesco Paoloantoni ha pubblicato il video sui social che è subito diventato virale. “Ecco quello che può accadere durante il nostro spettacolo‘ ha commentato l’artista napoletano facendo riferimento proprio all’inaspettata ed emozionante proposta di matrimonio.

IL VIDEO DELLA PROPOSTA