0 Facebook Funerali Giovanni Guarino, il 19enne accoltellato a Torre del Greco Cronaca 16 Aprile 2022 16:11 Di Fabiana Coppola 1'

Giovanni Guarino, accoltellato da un coetaneo a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è morto per uno dei fendenti letali giunto al cuore la scorsa domenica sera. Vittima dopo una lite in una luna park avvenuta per futili motivi. Oggi, sabato 16 aprile, si stanno tenendo i funerali presso la basilica Pontificia si Santa Croce, a Torre del Greco.

Tantissime persone si sono raccolte attorno alla famiglia per questo giorno di immenso dolore. Striscioni e t-shirt indossate dai ragazzi ricordano il “gigante buono”, come veniva soprannominato Giovanni. Durante i funerali una persona, probabilmente un parente stretto della vittima, ha avuto un malore ed è stato necessario l’intervento del 118.

Il manifesto funebre

“Affranti dal dolore ne danno il triste annuncio il papà Antonio e la mamma Marianna Colantuono, la sorella Rosa, la nipotina Joanne, i nonni, il cognato, gli zii, le zie, i cugini, e i parenti tutti”.