0 Facebook Tragico incidente stradale sull’Appia, muore donna di 75 anni: indagini in corso Cronaca 5 Maggio 2022 16:04 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale sulla via Appia, una donna di 75 anni. Assunta Maddalena Benincasa, è morta in un sinistro mentre viaggiava in auto con il marito. L’anziana era residente a Capua, nel Casertano.

Tragico incidente sulla Appia, muore donna di 75 anni

Come riportato da Casertace, l’anziana signora, intorno alle 23 di ieri mercoledì 4 maggio, era in macchina con il marito. Per via di un sorpasso azzardato, la vettura su cui viaggiava la coppia è andata a sbattere contro altre vetture. I veicoli coinvolti sono tre, uno dei conducenti è rimasto miracolosamente illeso.

Indagini in corso

La signora Assunta è rimasta incastrata tra le lamiere: i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarla viva e l’hanno condotta, con l’ausilio dei sanitari del 118, all’ospedale di Caserta dove è deceduta nella notte. Indagano sul drammatico incidente i Carabinieri della Compagnia di Capua. A loro è affidato il compito di chiarire la dinamica del sinistro e accertare di eventuali responsabilità. Non si esclude l’ipotesi un caso di omicidio stradale.