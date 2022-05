0 Facebook Tragedia a Marcianise: investita e uccisa da un treno, muore docente di 55 anni Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso Cronaca 5 Maggio 2022 13:43 Di redazione 1'

Immane tragedia quella accaduta questa mattina, giovedì 5 maggio, alla stazione ferroviaria di Marcianise, nel Casertano. Una donna è stata investita e uccisa, da un treno in transito, innanzi agli occhi dei presenti. La vittima è un’insegnante di 55 anni, Raffaella Maietta.

55enne investita e uccisa da un treno a Marcianise

Sgomento per quanto successo intorno alle 8.30 di oggi alla stazione ferroviaria di Marcianise, Raffaelle Maietta è deceduta dopo esser stata travolta da un treno. La vittima è una docente di 55 anni residente proprio nella località Casertana. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Anche le forze dell’ordine e le autorità competenti sono arrivate sul luogo della tragedia per effettuare tutti i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente.

La prima ricostruzione

Da una prima ricostruzione pare che la 55enne sia rimasta vittima di una drammatica fatalità, quindi si tratterebbe di incidente, ma non si esclude la possibilità di un suicidio. Per consentire il rapido intervento dei soccorsi, rivelatisi poi vani, il traffico ferroviario è stato fermato.