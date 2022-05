0 Facebook Crollo a Poggioreale, protesta dei parenti dei defunti al cimitero: “Per voi sono solo morti” Protesta dei parenti dei defunti al cimitero di Poggioreale. Questo pomeriggio l'incontro a Santa Maria del Pianto con le istituzioni Cronaca 5 Maggio 2022 17:52 Di Andrea Aversa 1'

Protesta questo pomeriggio fuori al cimitero di Poggioreale delle famiglie dei defunti coinvolti nel crollo avvenuto lo scorso gennaio. I parenti hanno partecipato a un incontro informale con le istituzioni del comune di Napoli per chiedere che sia trovata una soluzione al più presto.

Protesta dei parenti dei defunti al cimitero di Poggioreale

Da quattro mesi, infatti, la situazione è del tutto ferma. Da allora il luogo non è stato ancora messo in sicurezza e ai familiari dei defunti è interdetto l’accesso alle bare. All’iniziativa ha partecipato anche il garante per i diritti dei detenuti della città Metropolitana di Napoli Pietro Ioia.

I fatti

Sul posto sono giunti gli assessori De Iesu e Santagata che hanno cercato di fornire delle risposte. Il problema è stato rappresentato dal sequestro dell’area imposto dalla Procura. Proprio ieri, secondo quanto riportato da Il Mattino, l’autorità giudiziaria ha autorizzato i tecnici e la ditta incaricata di effettuare i dovuti rilievi per poi sviluppare un progetto e fare i lavori.

Le foto e il video della diretta del nostro inviato Carmine Ubertone