0 Facebook Errico Porzio consegna le pizze speciali ai giocatori dell’Inter: “Un piacere per dei campioni” Mangiare a Napoli 13 Febbraio 2022 12:58 Di redazione 1'

Errico Porzio ha una consegna speciale per i giocatori dell’Inter allo stadio Diego Maradona di Napoli. Sabato pomeriggio si è disputato il match contro gli azzurri. Una gara molto attesa sia dai napoletani che dagli interisti. Non tutti hanno preso molto pene l’epilogo e così a fine partita il mastro pizzaiolo ha voluto deliziare gli avversari con la nostra pizza napoletana.

In tenuta da portapizze, Errico Porzio si è recato direttamente allo stadio nel quartiere Fuorigrotta di Napoli per la consegna speciale. Su Facebook il post che illustra l’episodio:“Una consegna speciale per l’Inter E anche se sono un grande tifoso del SSC Napoli non posso nascondere che è stato un piacere consegnare le mie pizze a dei grandi campioni”.

I commenti al gesto dei napoletani sono davvero per la maggioranza positivi, insomma la pizza unisce proprio tutti e i tifosi hanno apprezzato il bel gesto, molto sportivo, del famoso pizzaiolo partenopeo. Anche gli interisti hanno apprezzato e hanno inviato un video di risposta a Porzio.