Momento di grande emozione negli studi di ‘Domenica In‘, trasmissione condotta da Mara Venier. Come ospite vi era la nota attrice napoletana Luisa Ranieri che, parlando del capoluogo partenopeo, è scoppiata in lacrime commuovendosi.

Luisa Ranieri si commuove a Domenica In

“Sono molto legata alla mia città e mi manca molto“, tra le lacrime, queste sono le parole pronunciate dall’attrice napoletana Luisa Ranieri ai microfoni di ‘Domenica In‘, “Mi manca la città – La Ranieri vive a Roma – dico sempre a mio marito di comprare una casa a Napoli, lui l’adora . Ci sono quei posti, quei luoghi, sono pronta per tornare a casa“.

Il ritorno a casa

Luisa Ranieri, incalzata da Mara Venier sulla città di Napoli ha poi aggiunto ai microfoni della Rai che presto tornerà sotto l’Ombra del Vesuvio: “Io sto benissimo a Roma, loro mi hanno accolto benissimo, mi hanno fatto sempre sentire a casa, ma le origini sono un’altra cosa”.