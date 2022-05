0 Facebook Taglia i capelli alla rivale e la filmano, parla Malasuerte, la protagonista: “Non mi pento, anzi se qualcuno mi intralcia” Cronaca 2 Maggio 2022 18:59 Di redazione 1'

E’ diventata virale l’esecuzione di una ragazza a Napoli. Un tagli di capelli, al posto di una vera e propria accoltellata come si sente dal video, che ha fatto finire “Malasuerte” (nome della protagonista dello scempio su Tik Tok) al centro delle cronache. Le parole dell’avvocato della ragazza, che non ritiene grave il gesto, indignano.

In un filmato, sempre condiviso du Tik Tok, si sente chiaramente la ragazza dire che non si pente di niente e che lo rifarebbe se qualcuno le intralciasse la strada.

Così riporta il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: “Francesco, dopo il vergognoso video dell’aggressione con il taglio di capelli in diretta, questo personaggio, che si fa chiamare Malasuerte, dice di non pentirsi affatto di quello che ha fatto e poi telefona al suo avvocato, o presunto tale, che dichiara che si tratta di un gesto banale e non grave”.