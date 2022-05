0 Facebook Stefano e Belen, weekend a Napoli: esplode la passione in barca lontano da Santiago e Luna Marì Spettacolo 1 Maggio 2022 14:44 Di redazione 1'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez alle prese con un weekend di passione a Napoli. I due ex coniugi scelgono la città per passare qualche momento lontani dai figli e dal lavoro e si concedono tenerezze all’ombra del Vesuvio.

Belen e Stefano a Napoli

I due non hanno condiviso sui social foto e video insieme, ma dai rispettivi profili Instagram si possono notare Stories completamente uguali. I due condividono selfie e location facendo un po’ desiderare ai follower lo scatto decisivo che provi il ritorno di fiamma.

Proprio in merito alla loro ritrovata unione, un’amica della coppia ha dichiarato che c’è addirittura l’intenzione di Stefano De Martino di sposare nuovamente l’argentina, per simboleggiare proprio il loro ritrovato amore. Dal canto suo Belen, in una recente intervista a Verissimo, ha dichiarato di essere sicuramente intenzionata ad avere un terzo figlio!