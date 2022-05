0 Facebook Primo maggio da incubo a Napoli, strade bloccate e lidi presi d’assalto: “Un inferno” Cronaca 1 Maggio 2022 13:54 Di redazione 1'

Un primo maggio da incubo a Napoli e in provincia. Tantissimi gli esempi e le critiche dei napoletani bloccati nel traffico a quanto pare in ogni posto della città e in tutte le strade che conducono ai lidi.

Una giornata di sole, caratterizzata dal bel tempo e dalla giornata festiva, con tanti eventi organizzati in prossimità delle strutture balneari, non poteva che non essere anche caotica. In generale si segnalano code sulla Tangenziale di Napoli sia in direzione Lago Patria, quindi verso il Litorale Domizio e sia in direzione Bacoli.

In generale possiamo solo invitare i cittadini a scegliere strade alternative oppure orari diversi per uscire di casa.