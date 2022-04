0 Facebook L’ultimatum di Belen a Stefano, eliminato Antonino: “Ora siamo una famiglia, se torni deve essere per sempre” Spettacolo 6 Aprile 2022 13:12 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Le prove di famiglia allargata pare stiano procedendo per il verso giusto infatti i due ex sono stati fotografati al parco insieme con i bambini. Il conduttore e la showgirl sono con Santiago, figlio di entrambi, e Luna Marì, nata dalla relazione dell’argentina con Antonino Spinalbese.

Il settimanale Chi ha pubblicato scatti della famiglia la parco, a Milano. Un’intimità che la dice lunga sul rapporto che i due ex hanno e che vivono con i bambini. Complicità, carezze, Stefano che gioca con Luna Marì e poi si dedica al piccolo Santiago. Mamma e papà che giocano insieme mentre Santi guarda la bambina. E poi il ritorno a casa, tutti e quattro insieme, come una vera famiglia. Sempre il settimanale, diretto di Alfonso Signorini, ha rivelato.

Belen avrebbe permesso all’ex marito di tornare, ma solo con un ultimatum: “Se questa volta torni è per sempre”. Che sia quindi la volta giusta per i due ex coniugi? Come ha dichiarato a Verissimo, l’argentina vorrebbe anche un terzo figlio, ma non adesso, tra almeno due anni!