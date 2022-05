0 Facebook Tragedia al Luna Park, si rompe la giostra: cadono tre ragazzini, la corsa al Bambin Gesù di Roma Cronaca 1 Maggio 2022 17:40 Di redazione 1'

Una giornata di divertimento si è trasformata in tragedia a Sabaudia. Tre ragazzini, di 11, 114 e 15 anni sono caduti da una giostra al Luna Park. Serie le condizioni del quindicenne trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

Tragedia al Luna Park a Sabaudia: si rompe la giostra

Una prognosi di 30 giorni per il ragazzino che non sarebbe in pericolo di vita. Feriti anche gli altri due, ma in modo non grave. I Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e sequestrato la giostra per effettuare le verifiche. Si tratta della giostra con i sediolini che gira, una sorta di altalena meccanica, presente in tantissimi parco giochi.

Secondo una primissima ricostruzione sarebbe stata la rottura di un cavo, a causarne il malfunzionamento.