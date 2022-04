0 Facebook Roma, precipita nel vano ascensore della Farnesina: muore operaio sul lavoro A dare l'allarme altri operai e alcuni impiegati che hanno sentito le grida Cronaca 28 Aprile 2022 13:08 Di redazione 1'

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. A Roma, poco prima delle 9.00 di giovedì 28 aprile, un operaio è precipitato nel vano di un ascensore all’interno degli uffici del ministero degli Esteri alla Farnesina. Vani i soccorsi sul posto, il dipendente non ce l’ha fatta.

Operaio muore negli uffici del ministero degli Esteri alla Farnesina

Nella ‘Giornata mondiale per la salute e la sicurezza‘ proprio sul lavoro, un operaio è caduto nella tromba dell’ascensore degli uffici del ministero degli Esteri alla Farnesina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri, ma per l’uomo, impegnato in lavori di manutenzione dell’impianto, non c’è stato niente da fare.

Indagini in corso

I vigili del fuoco, del reparto speciale Usar, si sono calata nell’intercapedine all’interno della struttura per capire le condizioni del dipendente, che di lì a poco è deceduto. A dare l’allarme altri operai e alcuni impiegati che hanno sentito le grida della vittima mentre cadeva. I carabinieri, con i colleghi dell’ispettorato del lavoro e la Asl di zona sono a lavoro per verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro.