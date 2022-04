0 Facebook Mino Raiola non è morto, la smentita dei medici del San Raffaele: “Indignati da tali speculazioni” Cronaca 28 Aprile 2022 14:00 Di Carmine Ubertone 1'

E’ giallo attorno alla notizia della morte del noto procuratore Mino Raiola. Diversi organi di informazione avevano dato per certa la scomparsa del ‘Re’ degli agenti dei calciatori ma i medici dell’ospedale di Milano hanno smentito il tutto.

La smentita dei medici del San Raffaele

“Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo“, ha detto il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, Alberto Zangrillo smentendo così le notizie riguardo la scomparsa di Mino Raiola.

Mino Raiola è in gravi condizioni

Il procuratore è ricoverato nella struttura ospedaliera milanese dove a gennaio scorso era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per problemi polmonari. Mino Raiola, come appreso dall’Ansa, è in condizioni molto gravi.