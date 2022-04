0 Facebook Dramma a Sessa Aurunca, bimba di sei anni si addormenta e muore nel sonno E' stata immediata la corsa all'ospedale San Rocco, ma i soccorsi sono stati invani. Cronaca 28 Aprile 2022 12:42 Di redazione 2'

Una tragedia avvolta dal mistero. La bimba di sei anni, Giulia De Luca, è spirata ieri a Sessa Aurunca, nel Casertano. La piccola sarebbe morta nel sonno, a riferirlo è Paesenews.it.

La piccola Giulia è morta nel sonno

A Fasani, piccola frazione di Sessa Aurunca si è consumato l’assurdo dramma: la piccola Giulia si è addormentata sul divano, tutta lascia pensare ad un classico riposino pomeridiano, ma purtroppo non è così. Dopo qualche ora, la mamma prova a risvegliarla, ma la bimba non dà segnali di vita. Prova a scuoterla chiamandola per nome, ma niente. A quel punto, la donna fa scattare immediatamente l’allarme. E’ immediata la corsa all’ospedale San Rocco, ma i soccorsi sono vani. Non resta altro che constatare il decesso.

Una morte avvolta dal mistero

Quella di Giulia è una morte avvolta dal mistero, la bambina – come spiegato da Paesenews.it – non soffriva di alcuna patologia e le sue condizioni di salute erano nella norma. La morte della piccola ha buttato nello sconforto la famiglia e i conoscenti, compresa l’intera comunità di Fasani che si è stretta al dolore dei genitori Piero e Rosa.