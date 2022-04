0 Facebook Giovane di 17 anni muore sul lavoro nel Torinese in serata: quarta vittima in Italia in questo Venerdì Santo Cronaca 15 Aprile 2022 21:25 Di redazione 1'

Ancora una morte bianca sul lavoro, ancora una giovanissima vita spezzata. Un ragazzo di 17 anni è morto questo venerdì sera in un incidente a Nole, comune della città metropolitana di Torino.

E’ accaduto alla Metalpress di via Cravanera. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da un muletto. Inutile l’intervento del 118, quando i sanitari sono arrivati purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e Spresal dell’Asl To4. Si tratta della quarta vittima sul lavoro di questo Venerdì Santo in Italia, dopo i morti in Sardegna, Trentino ed Emilia Romagna. Sulla vicenda indagano i militari.