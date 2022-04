0 Facebook Come è morta Samantha Migliore, l’iniezione al seno fatale: “Silicone in quantità enormi” Cronaca 28 Aprile 2022 20:21 Di redazione 1'

Samantha Migliore è morta per il troppo silicone inoculato in modo impressionate in diverse parti del corpo. Dai risultati dell’autopsia emergono le prime motivazioni su quello che ha ucciso la donna, mamma di 3 figli. Un malore l’ha colpita dopo il trattamento al seno. Ad eseguirlo Pamela Andress, indagata a piede libero dalla Procura di Modena per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato.

“Se tutto ciò fosse confermato sarebbe un episodio gravissimo e non ci sarebbe alcun dubbio sulla responsabilità di Pamela sulla morte di Samantha” ha affermato l’avvocato del marito di Samantha, come riporta Fanpage.

La donna era scappata subito dopo aver seguito il trattamento che avrebbe condotto al malore. La donna si è costituita ai carabinieri il giorno dopo ammettendo di aver effettuato il trattamento, ma di essersi allontanata dalla casa quando Samantha era ancora in piedi anche se già stava male.