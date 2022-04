0 Facebook Roma, trovata morta coppia di giapponesi anziani: al vaglio la pista dell’omicidio-suicidio Cronaca 28 Aprile 2022 18:13 Di redazione 2'

Tragica scoperta questa mattina a Roma, in via Civitella D’agliano, in zona Collina Fleming. Una coppia di coniugi giapponesi è stata trovata morta in casa. A dare l’allarme una parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro.

Coppia giapponese trovata morta in casa

L’uomo si chiamava Tetsuo Sakamoto, aveva 92 anni ed era un docente universitario in pensione – aveva insegnato all’Università ‘Orientale’ di Napoli – la donna, Eikò Sakamoto, di 90 anni. L’anziana è stata ritrovata in casa, morta sul letto, con le lenzuola sporche di sangue e diverse ferite sul corpo e al suo fianco una lettera. Il marito, invece, era con un coltello in mano in vasca da bagno. Da una primissima ricostruzione, sembra che l’ex docente si sia tolto la vita con la tecnica dell’harakiri, gesto antico usato dai samurai giapponesi dove ci si infliggeva un fendente nello stomaco.

La pista dell’omicidio-suicidio

Sul luogo sono immediatamente arrivati la polizia del commissariato Ponte Milvio e la scientifica. L’anziana signora aveva una ferita alla testa, mentre il marito un importante taglio all’addome. Al momento non si esclude nessuna pista, ma quella più probabile è l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.