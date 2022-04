0 Facebook Samantha Migliore si sottopone a un trattamento al seno in casa e muore Cronaca 22 Aprile 2022 16:23 Di redazione 2'

Una terribile tragedia ha spezzato la vita di Samantha Migliore, giovane mamma di 35 anni deceduta dopo un trattamento estetico al seno, fatto in casa probabilmente da un’estetista. La donna, come riporta Il Resto del Carlino, ha avuto un malore e poi è morta subito dopo l’arrivo in ospedale.

La 35enne aveva rischiato di morire già nel novembre 2020, quando era sopravvissuta a un tentato omicidio da parte dell’ex fidanzato. L’uomo le aveva sparato alla testa. Un destino amaro quello della donna era andata via dalla Campania e da un mese circa si era sposata con un altro uomo. Lavorava come addetta alle pulizie e pare che avesse il desiderio di risollevare il seno diventato meno tonico dopo le gravidanze. “Era una donna che aveva una forza incredibile, di andare avanti da sola, di impegnarsi per i figli – sottolinea il legale che ha assistito la vittima nel procedimento contro l’ex compagno, Alessandro Sivelli –. Nonostante le difficoltà i bimbi sono cresciuti bene ed erano legatissimi alla mamma – afferma sempre Sivelli –. Non era per nulla intimorita da chi l’aveva aggredita: era una donna che lavorava duro, facendo le pulizie al mattino presto per poi dedicarsi ai suoi bambini. Dispiace moltissimo perché è stata una donna sfortunata che ha sempre trovato però la forza di reagire, di andare avanti. Non pretendeva nulla da nessuno, contava sempre e solo su se stessa. Mi stringo al dolore della famiglia”.

I Carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda, hanno trovato in casa materiali che indicano un trattamento fatto con una puntura. L’ estetista, non si sa se abbia una qualifica o meno, è scappata mentre il marito della vittima allertava il 118 ed è ricercata. Tra le prime ipotesi del decesso di Samantha sicuramente uno choc anafilattico o un arresto cardiocircolatorio. Solo l’autopsia potrà chiarire cosa è accaduto.