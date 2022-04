0 Facebook Napoli, lite e strascino in strada tra donne: il video della vergogna in pieno centro Cronaca 29 Aprile 2022 07:45 Di redazione 1'

Non si conoscono ancora con esattezza i motivi della lite avvenuta tra tre donne a Napoli, in via dei Mille, lo scorso giovedì pomeriggio. Quello che emerge, scorgendo le immagini di questo video, è la violenza inaudita e la vergogna. Scene riprese da alcuni residente affacciati al balcone che riportano una cronaca molto difficile da mostrare.

A quanto pare le protagoniste, tre donne, avrebbero avuto un diverbio a causa delle macchine. Una lite per viabilità, come spesso accade ovunque, ma che si è trasformata nel classico “strascino napoletano”. La donna alla guida della vettura è stata brutalmente picchiata mentre le altre due continuavano a prenderle i capelli e a tirarla per strada.

Dalle immagini si vedono alcune persone, di sesso maschile, intervenire. Nemmeno loro però riescono a placare la furia in particolare di una donna che continua a picchiare e aggredire la vittima. Qualcuno inizia a gridare che è il caso di chiamare la polizia. Speriamo solo che sia arrivata in fretta e che per le protagoniste del vergognoso episodio non sia andata proprio benissimo.

Video dalla pagina del consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli: