La crisi e la difficoltà nell'assumere personale, il dolore di chi conosceva Massimo Eboli del 'Cafè Max' Chi è Massimo Eboli del Max Cafè. È stato trovato impiccato nel suo locale. Forse aveva problemi legati all'attività commerciale Cronaca 27 Aprile 2022 15:49 Di Andrea Aversa

Aveva 54 anni ed era molto amato nella zona in cui lavorava. Il suo bar, Cafè Max, si trova in centro città, quasi ad angolo con via Toledo. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano. “Era molto stressato, non riusciva a trovare personale“, ha riferito un commerciante a Vocedinapoli.it.

Chi è Massimo Eboli del Max Cafè

La terribile scoperta è stata fatta stamattina, in via Santa Brigida. L’allarme è giunto alla Polizia i cui agenti sono immediatamente intervenuti. Massimo Eboli, titolare del Max Bar, è stato trovato senza vita all’interno del suo locale.

I fatti

L’uomo sarebbe stato trovato impiccato. Alla base dell’estremo gesto potrebbero esserci alcuni problemi economici. Distrutti la moglie e i figli, sono stati tanti i messaggi d’affetto per Eboli.