0 Facebook Federico Fashion Style attaccato a La Pupa e il Secchione: “Fai cose orrende, sei solo un parrucchiere” Spettacolo 27 Aprile 2022 16:17 Di redazione 2'

Puntata movimentata a La Pupa e il Secchione dove Mila Suarez si è scagliata contro Federico Fashion Style. La concorrente ha attaccato il personaggio di Real Time giudicandolo non all’altezza della situazione.

Senza peli sulla lingua la showgirl ha dichiarato:

“Sì mi vedi così perché sono arrabbiatissima, perché comunque non è corretto. Quella giuria mi assegna sempre punteggi brutti, 3,2,1 e così via. Da quando sono entrata in questo programma sono sempre a fare il bagno di cultura. Qui ci sono persone che non sono mai state messe alla prova e non credo sia corretto. Questo non è giusto ed è evidente. Ah sono più acculturati di me? Ma tesoro tu fai il parrucchiere e non sai neanche fare il giudice e parli. Non è giusto, da quando sei entrato fai delle cose orrende dici che bruttissime”.

Ovviamente l’hairstylist, sempre sopra le righe, non si è lasciato sfuggire la frecciatina e ha risposto:

“Gli altri sono più acculturati di te. Qual è il problema se faccio il parrucchiere? Che significa? Cosa significa che mi devo vergognare? Io me ne vanto di essere un parrucchiere. Ma come ti permetti? Fly down bella. Statte calma, al prossimo turno di becchi uno zero, nemmeno un tre. Quello meriti, di stare nel bagno di cultura. Ancora co sta storia che faccio il parrucchiere? Ma che problemi hai con i parrucchieri? Ma cosa vuoi da me ancora? Scema! Vergognati, devi vergognarti. Ma guarda questa”.