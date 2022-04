0 Facebook Napoli, trovato senza vita il proprietario del Max Bar in via Santa Brigida Trovato senza vita Massimo Eboli del Max Bar. L'uomo è stato trovato impiccato all'interno del locale. Ipotesi suicidio, distrutta la moglie Cronaca 27 Aprile 2022 11:38 Di Andrea Aversa 1'

Orrore a Napoli, dove stamattina in via Santa Brigida le forze dell’ordine sono state chiamate per quello che è sembrato a tutti gli effetti un suicidio. A perdere la vita Massimo Eboli, titolare del Max Bar.

Trovato senza vita Massimo Eboli del Max Bar

L’uomo sarebbe stato trovato impiccato. Secondo quanto riportato da NapoliToday, il motivo all’estremo gesto potrebbe essere stato riconducibile a gravi problemi economici. Distrutta la moglie, sono stati tanti i messaggi d’affetto per Eboli.