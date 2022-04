0 Facebook “Penso che morirò”, l’ultimo messaggio alla ex prima di sparire: trovato senza vita il 15enne Ahmed Jouider Trovato senza vita nel fiume il 15enne Ahmed Jouider. Il giovane era disperso da giorni, il corpo trovato nel fiume Brenta Cronaca 26 Aprile 2022 13:40 Di redazione 1'

È stato trovato morto, nel fiume Brenta, il ragazzo 15enne scomparso da casa la sera di giovedì 21 aprile a Padova. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all’altezza della passerella pedonale fra le frazioni di Torre e Mortise, a ridosso del punto dove stamane era stato rinvenuto il suo telefono cellulare.

Trovato senza vita nel fiume il 15enne Ahmed Jouider

Il cadavere recuperato nel Brenta è stato individuato dai sommozzatori in un punto del fiume corrispondente al centro della passerella pedonale, nella quale si erano concentrate le ricerche. Non si esclude alcuna pista – tra queste c’è quella del suicidio – e bisogna attendere attendere i primi riscontri medico legali per avere indicazioni sulla causa della morte.