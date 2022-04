0 Facebook Giallo a Padova, 15enne scomparso: “Tornerò morto o mi faranno male” Cronaca 25 Aprile 2022 10:00 Di redazione 2'

Tanta apprensione a Mortise, in provincia di Padova, per la scomparsa di Ahmed Jouider, 15enne di origine marocchina, di cui non si hanno più notizie da giovedì sera. Verso le 22, il ragazzo si è allontanato dalla sua abitazione dove vive con la mamma e la sorella in sella alla sua bici. Ha salutato entrambe dicendo di stare tranquille e dichiarando loro il suo bene.

“Tornerò morto o mi faranno male”

Il ragazzo, intorno a mezzanotte, ha spento il telefono, ma prima ha voluto inviare un messaggio alla sua ex fidanzata spiegando di essere stato minacciato e di rischiare addirittura la vita: “Tornerò morto o mi faranno male“, avrebbe affermato il quindicenne. Ahmed, poi, non ha fatto avere più sue notizie. Ancora non si conoscono i problemi in cui si era andato a cacciare il giovane: i suoi familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine.

Le parole della sorella

La sorella di Ahmed, ai microfoni de il Corriere della Sera ha spiegato: “Abbiamo scoperto che non aveva visto gli amici, ma aveva mandato messaggi all’ex fidanzatina che noi non abbiamo mai conosciuto. Intorno le 23 le ha scritto lasciando intendere di temere qualcosa o qualcuno. Sembrava molto spaventato“. La donna ha poi aggiunto: “Non sapevamo che ci fosse qualcuno che gli volesse fare male, non parlava moto ma era un ragazzo tranquilli“.