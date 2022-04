0 Facebook Urla, pugni e la lite: scintille Edo De Laurentiis-Spalletti. Caos in casa Napoli: il retroscena Lite Edo De Laurentiis-Spalletti. Tensioni nello spogliatoio dopo la disfatta azzurra in Toscana, poi il chiarimento a bordo del bus Calcio Napoli 26 Aprile 2022 15:09 Di redazione 1'

Sembra di essere tornati all’ammutinamento post Europa League ai tempi di Carlo Ancelotti. Dopo il passo falso contro il Salisburgo la SSC Napoli impose il ritiro alla squadra. Ma quest’ultima rifiutò di accettare la decisione del club. Si parlò anche di un violento litigio negli spogliatoi tra Allan ed Edoardo De Laurentiis. Episodio poi chiusosi con una causa in Tribunale.

Lite Edo De Laurentiis-Spalletti

Lo stesso sarebbe accaduto dopo il disastro di Empoli. In Toscana gli azzurri hanno perso 3-2 dopo essere stati in vantaggio sul 2-0. Ben tre i gol subiti in 7 minuti: dall’80esimo all’87esimo. Poi il caos, con il nervosismo e la rabbia tra i giocatori e la delusione del tecnico Luciano Spalletti.

Il post partita

In merito La Gazzetta dello Sport ha parlato di una lite, che poi sarebbe stata chiarita durante il ritorno a Castel Volturno, tra il Vice presidente azzurro e l’allenatore dei partenopei. Urla, pugni agli armadietti e comunicati ‘farsa’ pubblicati dalla società. Un mix che ha rivelato la disorganizzazione e la confusione che stanno regnando in casa Napoli.