Anna Tatangelo e Livio Cori, amore al capolinea: la cantante chiarisce tutto con un gesto dopo Made in Sud

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati, o almeno così riporta un’indiscrezione del settimanale “Chi”. La cantante e il rapper napoletano si sarebbero allontanata dopo un anno di amore e le reciproche presentazioni in famiglia. Il motivo non si conosce, ma anche vedendo le stories Instagram di entrambi pare chiaro che i due non stiano passando del tempo insieme.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio si divide tra gli impegni di lavoro in quanto sta organizzando il suo tour estivo, e quelli di mamma insieme al suo piccolo Andrea, nato dalla relazione precedente con il cantante napoletano. Mentre Lady Tata passa più tempo a Milano in compagnia di amici nei locali esclusivi, il rapper è alle prese con la partecipazione a Made in Sud.

Proprio in merito a un post pubblicato da Livio Cori sull’ultima esibizione allo show comico di Rai Due, abbiamo scovato un “like” interessante: quello di Anna Tatangelo. Sarà il segnale di un ritorno di fiamma o semplicemente un apprezzamento di natura artistica?

