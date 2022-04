0 Facebook Antonino Spinalbese dopo Belen confessa: “Per lei ho fatto rinunce. Qualsiasi donna sarà un’amante, la mia sposa è Luna” Spettacolo 26 Aprile 2022 08:29 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese torna parlare della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, che ha condotto alla nascita della figlia: Luna Marì. L’ex hair stylist soffre di una malattia autoimmune, e ne ha parlato anche in televisione. Dopo la storia con l’argentina però la sua vita privata è sempre al centro del gossip e così, dopo che in tanti hanno notato un dettaglio sulla fede al dito, ha voluto fare chiarezza.

Antonino Spinalbese dopo Belen confessa: “Rinunce in amore”

Nel corso dell’intervista al programma Trends & Celebrities in onda su RTL 102.5, Spinalbese ha dichiarato che oggi il suo cuore batte solo per sua figlia Luna Marì. Solo un mese fa il settimanale Chi lo aveva fotografato in atteggiamenti intimi con una donna, ma l’ex di Belen ha dichiarato che è innamorato solo di Luna e per questo ha sulla fede il nome della figlia. Tutte le altre donne, secondo Antonino, saranno solo amanti, ma la versa sposa è sua figlia. “Io spero che sia serena, La vorrei con il sorriso sempre. Non mi importa cosa le permetterà di avere sempre il sorriso, ma l’importante è che sia sempre felice. Per lei ho fatto rinunce d’amore, che non mi pesano. Mi organizzo nei minimi dettagli con lei”.

Archiviato il lavoro di parrucchiere, oggi è Spinalbese è un imprenditore e sta per lanciare una linea di costumi: “Tra una cosa e l’altra comunque faccio l’hair stylist. La notte mi prende l’ispirazione ed inizio a tagliare. Ho iniziato a 17 anni, avevo quasi 18 anni. Oggi sto facendo tutto ciò che mi piace, è tutto legato all’arte, sia per l’agenzia di management sia per il brand”.