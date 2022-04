0 Facebook Festa del 25 aprile finisce in tragedia: bambino di 10 anni cade dalla scogliera e muore Cronaca 26 Aprile 2022 08:19 Di redazione 1'

Un giorno di festa che, con le temperature favorevoli al Sud ha convinto in molti a recarsi al mare. Finisce purtroppo in tragedia la giornata di una famiglia. Un 25 aprile all’insegna del bel tempo che si trasforma in un giorno orribile. Sul litorale di Augusta, nel Siracusano, un bambino di 10 anni è caduto dagli scogli mentre stava passeggiando.

Tragedia ad Augusta: bambino di 10 anni cade dalla scogliera e muore

La tragedia si è consumata in una villa nella zona di Costa Saracena. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il piccolo avrebbe deciso di fare una piccola escursione dopo pranzo. Proprio mentre camminava avrebbe perso l’equilibro e sarebbe scivolato nei pressi del costone roccioso. L’intento sarebbe stato quello di raggiungere il mare. Il ragazzino catanese è volato per diversi metri dalla scogliera. Il personale del 118 è intervenuto, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

La Procura di Siracusa ha deciso di non eseguire l’autopsia.