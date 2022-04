0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: il motivo dell’addio dopo un anno d’amore Spettacolo 22 Aprile 2022 14:27 Di redazione 1'

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati, dopo circa un anno d’amore e le relative presentazioni in casa. Sembrava essere la volta buona per l’ex compagna di Gigi D’Alessio, ma le cose tra i due artisti sono degenerate.

A riportare la notizia è il magazine Chi, che ha annunciato che la fine dell’amore anche se, almeno per il momento il settimanale diretto da Alfonso Signorini non ha aggiunto altri dettagli. I diretti interessati non hanno ancora nè confermato nè smentito la notizia, ma dai loro profili social sono sparite le foto che li ritraevano insieme.

La cantante di Sora e il rapper napoletano erano usciti allo scoperto solo qualche settimana fa. “È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori”. Sembra lontano quel giorno in cui la Tatangelo scriveva: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo””.