Sarebbe potuta essere l’ennesima tragedia in poche settimane, ma per fortuna il pronto intervento delle forze dell’ordine ha fatto sì che la situazione rientrasse. Una ragazza ha tentato di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal ponte di Posillipo, che affaccia su discesa Coroglio, dal quale nei giorni scorsi diverse persone si sono lanciate, schiantandosi al suolo.

Sventato tentato suicidio a Posillipo

Nonostante le transenne provvisorie, installate proprio in seguito ai numerosi suicidi, la giovane è riuscita a superarle per provare a lanciarsi nel vuoto. Alcuni agenti di Polizia sono riusciti a bloccarla, fermandola da dietro e mettendola subito in sicurezza.

La notizia è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio. Un testimone racconta: “Non sono idonee perché se uno vuole suicidarsi non sono quelle transenne ad impedirlo. Io ho assistito alla scena il poliziotto è riuscito giusto in tempo, tra l’altro l’abbracciata dall’esterno della transenna“. Non si conoscono i motivi che avrebbero spinto la ragazza a lanciarsi nel vuoto, la giovane è stata affidata ai sanitari.

Da tempo i residenti lamentavano la situazione del ponte, divenuto tristemente noto come quello dei suicidi. Le transenne installate, però, a detta di molti non risolverebbero il problema.