0 Facebook Avellino, 21enne legata al letto con delle catene per intere giornate: in manette la madre Cronaca 26 Aprile 2022 20:36 Di Carmine Ubertone 1'

Dopo una segnalazione di aiuto da parte di una giovane ragazza, appena maggiorenne, i carabinieri in provincia di Avellino hanno scoperto un qualcosa di assurdo. Ad Aiello, piccola frazione dell’Irpinia, è stata arrestata una donna di 47 anni. Le accuse sulla donna? Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sequestro di persona ai danni della figlia di 21 anni.

21enne legata al letto, la scoperta dei carabinieri

I militari sono prontamente intervenuti a seguito di una segnalazione da parte della sorella della 21enne. I carabinieri, una volta entrati nella abitazione hanno fatto l’agghiacciante scoperta: la ragazza è stata trovata legata al letto con delle catene. Come chiarito dalle indagini, in determinate circostanze, la 21enne veniva legata alla ringhiera delle scale interne dell’abitazione o addirittura picchiata.

Le testimonianze

Alcuni testimoni raccontano di come la ragazza, per giorni interi, veniva segregata e legata all’interno della sua stanza in condizioni pietose: al buio, in condizioni igieniche folli e consumando un pasto al giorno. Il padre di 46 anni è finito tra gli indagati: il genitore non si sarebbe mai opposto ai comportamenti assurdi della moglie.