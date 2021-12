0 Facebook Avellino, picchia la fidanzata durante il colloquio in carcere: scoppia una lite tra detenuti Picchia la fidanzata durante il colloquio in carcere. I litigio, poi lo schiaffo. L'aggressione alla donna ha scatenato il putiferio Cronaca 20 Dicembre 2021 18:07 Di redazione 1'

È bastato un colloquio per scatenare l’inferno. È accaduto all’interno del carcere di Avellino. Secondo quanto riportato dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), un detenuto ha aggredito la fidanzata durante il colloquio.

Addirittura l’uomo avrebbe dato uno schiaffo alla donna. L’azione violenta ha generato una reazione a catena che ha coinvolto altri detenuti. E dalla lite si è arrivati alla rissa. La nota del Segretario generale del Sappe Donato Capece.

Picchia la fidanzata durante il colloquio in carcere: l’allarme di Donato Capece, segretario generale del Sappe

“Una vicenda surreale, servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. I numeri degli eventi critici accaduti nelle carceri italiane nel primo semestre del 2021 sono allucinanti.

Ci sono stati 5.290 atti di autolesionismo, 44 decessi per cause naturali, 6 suicidi ed altri 738 sventati dalla Polizia Penitenziaria, 3.823 colluttazioni, 503 ferimenti. In pratica, ogni giorno nelle carceri italiani succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre“.