0 Facebook Padova, muore la mamma di 33 anni colpita da malore: aveva partorito in coma Cronaca 26 Aprile 2022 21:37 Di redazione 2'

Una vera e propria tragedia si è consumata in provincia di Padova. In ospedale è morta Ilaria Callegari, la mamma di 33 anni, incinta di otto mesi, che domenica mattina è stata vittima di un malore in un bar a San Pietro Viminario. La donna ha partorito col cesareo e la neonata sta bene.

La donna ieri era in condizioni stazionarie

Nella giornata di ieri la donna era in condizioni stazionarie, attaccata alla vita tramite dei macchinari. Il marito, un carabiniere in missione all’estero, è prontamente tornato in Italia con la speranza di notizie positive che, purtroppo, non sono arrivate. I testimoni raccontano che sin dal primo momento la situazione appariva come gravissima.

Il racconto dei testimoni

Il malore è capitato domenica mattina, 24 aprile, intorno alle 10:25 in un locale del paese. Ilaria ha iniziato a sentirsi male accasciandosi a terra. Il personale del bar ha subito chiamato i soccorsi del 118: “Una donna sta male ed è incinta di 32 settimane“. Immediato l’arrivo di un’ambulanza e di un’auto medica del pronto soccorso di Schiavonia. I medici hanno diagnosticato due diversi arresti cardiocircolatori mentre la trasportavano in aereo all’ospedale di Padova. Il cuore aveva ripreso a battere, ma poi si è rifermato. Al suo arrivo nella struttura ospedaliera, Ilaria, è stata portata d’urgenza in sala operatoria, dove è stata fatta nascere la bambina.