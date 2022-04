0 Facebook “Barbara D’Urso fuori da Mediaset”, la decisione sulla conduttrice dopo “ascolti e scarsi programmi” Spettacolo 26 Aprile 2022 19:54 Di redazione 1'

Addio a Barbra D’Urso. Dopo le insistenti voci questa volta pare proprio che ai vertici Mediaset sia stata presa la decisione contro la conduttrice. Secondo quanto riporta Giuseppe Candela, su Dagospia, nessun rinnovo di contratto è previsto per la presentatrice di Canale Cinque visti gli ascolti di Pomeriggio Cinque e La pupa e il Secchione.

Già mesi fa, sule pagine di Dagospia, si era parlato della chiusura di Domenica Live e di Live Non è la D’Urso, programmi che effettivamente non hanno avuto più vita. Il programma Pomeriggio Cinque invece è stata traslocato “nello sgabuzzino” dove si registrano quotidianamente Mattino Cinque, Tg4, Studio Aperto e TgCom24.

Dopo il tentativo di ridare vita a Pomeriggio Cinque, ma con scarsi risultati, e poi il tentativo di reinventare il reality di Italia1, La Pupa e il Secchione, l’azienda avrebbe deciso. Come riporta Dagospia “non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma”. Il risultato? Il calo degli ascolti. Il 2022 potrebbe essere l’ultimo anno di Barbara D’Urso a Mediaset.