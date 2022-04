0 Facebook Napoli, sangue per le strade del centro: 38enne accoltellato dopo una lite Cronaca 25 Aprile 2022 10:36 Di redazione 1'

Ancora terrore per le strade della movida di Napoli. L’ennesimo episodio di violenza è accaduto stanotte, un uomo è stato ferito al braccio da una coltellata. A intervenire immediatamente sono stati i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato trasportato in ambulanza.

38enne accoltellato al centro storico

Intorno alle 2 di notte, un 38enne di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, è stato accoltellato al braccio. Da una primissima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un’accesa discussione con quattro persone in via San Sebastiano, zona piazza Bellini, centro storico. Durante il litigio – i motivi che hanno fatto esplodere il parapiglia sono ancora tutti da accertare – Uno dei quattro avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito.

Indagini in corso

Una discussione che ha sfiorato la tragedia. Il 38enne è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini ed è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le indagini sono in corso: non è da escludere che i militari dell’arma passino al setaccio le immagini della videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica e identificare i protagonisti di questo ennesimo episodio criminale.